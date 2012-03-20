В понедельник, 23 января, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что ожидается ощутимое снижение температурных показателей воздуха на большей территории Украины в середине недели – ночные показатели могут достигать -20°, на востоке до -24°, днем температура снизится до -10°. Данную информацию обнародовал пресс-центр Укргидрометцентра.

“25 января днем похолодает – на протяжении суток до -1-7°. В ночь на 26-е и 27-е – очень холодно. Температура ночью до -15°, местами -20°. На востоке страны до -24°. Дневная температура до -5-10°”, – рассказала Савченко.

В отношении погодных условий в столице Украины синоптики прогнозируют 25 января колебания температуры в пределах -3-5°в дневное время, 26-27-го – до -15-17° ночью и от 8 до 10° днем.

Возможны осадки в виде небольшого снега.

Циклон, по информации начальника метеослужбы, не будет затяжным и морозы в ближайшее время отступят.

“Уже 28-го постепенно начнется повышение температуры”, – сказала Савченко.