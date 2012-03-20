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В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение – Павел ЖебривскийОпубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
Прес-служба прокуратури Донецької області повідомила про корупцію серед пожежниківОпубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
На ПМЦФЗН «Спорт для всіх» пройшли турніри з ігрового двоборства та баскетболу серед юнаківОпубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
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