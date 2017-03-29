С ноября по март проходил Чемпионат Донецкой области по футзалу среди ДЮСШ. Турнир проводился в двух возрастных категориях – юноши 2004-2005 и младшие юноши 2006-2007 года рождения. 10 команд, разбитые на 2 подгруппы, приняли участие в этом Чемпионате, среди них и команда ДЮСШ г. Покровск.

На групповом этапе, который прошел в два круга, футзалисты 2006-2007 года рождения одержали 6 побед и потерпели лишь одно поражение, уверенно финишировав в группе на первом месте и выйдя в финальный этап соревнований. К сожалению, юноши 2004-2005 заняли 3 место в группе и в финал не вышли.

5 марта в городе Славянске состоялись финальные игры чемпионата области. 4 лучшие команды : ДЮСШ г. Покровск, ДЮСШ «Колос» Константиновский район, ДЮК №2 «Авангард» г. Краматорск и «Фортуна» г. Константиновка.

Полуфинал между командами «Фортуна» из Константиновки и их земляками из «Колоса» сильнейшего не выявил. Ничья 1:1 .А в серии пенальти фортуна от «Фортуны» отвернулась и подопечные Дмитрия Молдована уступили 1:2.

Во втором полуфиналевстречались ДЮК№2 «Авангард» (Краматорск) – ДЮСШ Покровска.

И наши юные мальчишки показали довольно классную игру, уверенно переиграв грозного соперника. Еще в первом тайме, отлично разыгранная комбинация, завершилась точным ударом Игоря Ткаченко. А во втором, покровские футзалисты увеличили свое преимущество, еще дважды поразив ворота соперника. И снова их автором стал Игорь Ткаченко, оформивший таким образом хетт-трик в матче

Впрочем, краматорские футболисты, поддерживаемые своими болельщиками в матче за третье место, все время доминировали на площадке и провели в ворота «Фортуны» четыре безответных мяча.

Финал выдался боевым и напряженным, обе команды хотели победить. Начало поединка сложилось удачно для покровских мальчишек. В начале, Данил Демьянов реализовал выход один на один, а затем Устим Сиренко, точным ударом увеличил преимущество в матче. Незадолго до перерыва, соперникам удалось отквитать один мяч и на перерыв команды ушли при счете 2-1 в пользу наших ребят.

Второй тайм – это борьба нервов и эмоций, равная игра и борьба, но забитых мячей многочисленные зрители так и не увидели. В итоге 2-1 Победа ДЮСШ г. Покровск и звание сильнейшей команды в области.

Федерация футбола Донецкой области наградила призеров чемпионата. Кубками, медалями и ценными подарками . Отметим, что Игорь Ткаченко, получил индивидуальный приз как лучший бомбардир финального этапа.

Состав победителей : вратари – Евгений Гайдаш, Михаил Пидварко, полевые игроки – Богдан Пацин (капитан команды), Устим Сиренко, Егор Ольшанский, Дмитрий Игнатевский, Илья Базак, Егор Мироненко, Дмитрий Вольский , Евгений Гусак, Данил Демьянов, Игорь Ткаченко.

– Безусловно, это огромное достижение для нас, делится своими впечатлениями директор Покровской ДЮСШ Юркин Игорь Александрович.

Эта победа – детище совместных усилий и работы. Нам удалось подобрать в команду лучших воспитанников ДЮСШ, ФСК «Олимпийский и «Шахтер-юниора», огромную помощь оказал Центр «Спорт для всех» в лице ее директора Виталия Щербинки ну и конечно тренерский состав в составе Константина Ткаченко и Олега Юркина – вот главные составляющие этого успеха. Ну и все ребята, просто большие молодцы, верю, что при таком отношении, победы еще будут. Отмечу, что двое игроков из этого состава являются обладателями стипендий от Городского Головы г. Покровска.