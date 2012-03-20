В связи с обострением боевых действий в Авдеевке пригородный поезд «Чаплино – Авдеевка» может курсировать как до конечной станции, так и по сокращенному маршруту – до Очеретино.

Об этом идет речь в сообщении регионального филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзализныця».

«В условиях обострения боевых действий с 31 января меняется расписание движения пригородных поездов «Чаплино – Авдеевка» и «Авдеевка – Чаплино». В случае невозможности следования поездов до станции Авдеевка по указанию поездного диспетчера маршрут ограничивается до станции Очеретино», – говорится в документе.

В настоящее время электропоезд курсирует по следующему расписанию:

«Чаплино – Авдеевка»

Отправление из Покровска до Авдеевки (Очеретино) – 7.08 (ежедневно);

14.25 (кроме понедельника и вторника);

4.57 (ежедневно);

17.19 (кроме понедельника и вторника).

«Авдеевка – Чаплино»

Отправление из Авдеевки – 6.15, из Очеретино – 6.36 (кроме понедельника и вторника). Прибытие в Покровск – 7.24;

Авдеевка – 8.35, Очеретино – 8.56, Покровск – 9.46 (ежедневно);

Авдеевка – 17.10, Очеретино – 17.31, Покровск – 18.20 (ежедневно);

Авдеевка – 20.10, Очеретино – 20.31, Покровск – 21.20 (кроме понедельника и вторника).