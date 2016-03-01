4-річна дівчинка та 6-річний хлопчик знаходилися одні в будинку, в якому панувала повна антисанітарія, а на полиці, серед розкиданих речей стояла ввімкнена електрична плитка. Страшно навіть уявити, що могло б статися, якби співробітники поліції не опинилися поруч, але вочевидь матір малечі це не хвилювало. Тепер горе-матусю можуть позбавити батьківських прав.

Співробітники ювенальної превенції Покровського відділу поліції тримають на контролі родини, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку. Правоохоронці постійно їх відвідують, перевіряють умови проживання та виховання дітей, проводять профілактичні бесіди та притягають до адміністративної відповідальності недбалих батьків, а в особливих випадках – викликають соціальні служби і разом із ними вирішують питання відносно подальшої долі дітей.

Так в полі постійної уваги покровських правоохоронців знаходиться родина, в якій мати-одиначка любить «прикладатися до чарки» і вже неодноразово притягалася до відповідальності за неналежне виховання двох своїх неповнолітніх дітей. Сьогодні співробітники ювенальної превенції вирішили перевірити чи усвідомила горе-матір свої помилки та чи виправила їх.

На момент прибуття правоохоронців 33-річної жінки не було вдома. Зазирнувши у вікно, правоохоронці побачили, що в середині знаходиться лише двоє дітей, а на полиці стоїть ввімкнена електроплитка. Аби не допустити пожежі та трагічних наслідків, поліцейські прийняли рішення негайно увійти в будинок. Відчинивши двері – підперті цеглиною, і зайшовши до оселі, інспектори ювенальної превенції побачили, що мати дітей виправлятися не планувала. По всій оселі були розкидані брудні речі та сміття, на підлозі знаходилися залишки їжі разом із повними дитячими горщиками. Діти – 4-річна дівчинка і 6-річний хлопчик були дуже брудні, а їх одяг прався, напевно, дуже давно.

На запитання правоохоронців: «Де ваша мама?», хлопчик відповів, що вона пішла до сусідки.

Аби не залишати дітей в цих жахливих умовах, поліцейські викликали співробітників міської Соціальної служби по справах дітей та молоді і дільничного лікаря.

Після ретельного огляду малечі, було прийняте рішення відправити їх до Мирноградської інфекційної лікарні для отримання необхідного лікування.

Тим часом, додому повернулася горе-мати. Жінка не змогла пояснити чому діти та приміщення знаходиться в жахливому стані. Навпаки, вона запевняла, що добре наглядає за малечею, навіть “обігрівач” ввімкнений їм залишила. А про наслідки, до яких могла б призвести її безпечність, жінка навіть не замислювалась.

– Цю громадянку ми вже неодноразово притягували до відповідальності за недбале ставлення до виконання своїх обов’язків, давали термін виправитися та зайнятися власними дітьми, але ми побачили, що вона ігнорує наші зауваження. Ми вважаємо, що такі умови є неприпустимими для нормального життя та виховання дітей, тому відносно горе-матері ми склали ще один адмінпротокол за порушення ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Вже сьогодні ми підготуємо подання до Відділу у справах дітей Покровської міської ради щодо позбавлення жінки батьківських прав, – зауважив старший інспектор ювенальної превенції Покровського відділу поліції Дмитро Тимошенко.

Шановні громадяни! Якщо у вас є яка-небудь інформація про батьків, які злісно не виконують батьківських обов’язків, жорстко поводяться з дітьми, просимо звертатися в поліцію по телефону «102» або на «телефон довіри» 0-800-505-102.

Покровський відділ поліції

Донецької області