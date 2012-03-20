Минулими вихідними мешканки Добропілля та Мирнограду, потрапивши на «гачок» до шахраїв, поповнили ряди ошуканих громадян та втратили свої гроші. Так одна жінка «передплатила» інтернет-продавцю за замовлену шубу майже 1000 гривень, а інша – повідомила не існуючому співробітнику банку свої персональні дані і втратила 3 700 гривень.

На вихідних до чергової частини Добропільського відділення поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що зробивши передплату за замовлену на відомому сайті шубу, залишилася і без замовлення, і без грошей. 51-річна жінка познайомилася на сайті із чоловіком, який запропонував купити в нього шубу із штучного хутра. Ціна добропільчанку задовольняла, тому вона негайно перевела гроші на рахунок продавця і почала чекати замовлення. Строк його отримання був вичерпаний, але покупка так і не прийшла на вказане у замовленні відділення пошти. Жінка намагалася додзвонитися своєму інтернет-знайомому, але той опинився «по за зоною досяжності». Тільки тоді бідолашна зрозуміла, що чекає на шубу марно і звернулася до поліції.

Інша жертва інтернет-махінаторів – 62-річна мешканка Мирнограду. Жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником «Ощадбанку» і попросив її назвати всі свої дані і пін-код картки з метою «подовжити термін користування карткою». Довірлива пенсіонерка замість того, щоб подзвонити одразу ж до поліції і перевірити особу чоловіка, який їй телефонує, повідомила йому свої дані та номер картки. Через деякий час жінка отримала смс-повідомлення, що з її рахунку знято 3 тисячі 642 гривні. Стало зрозуміло, що коштами заволодів «співробітник банку», бо того дня ні жінка, ні її родичі карткою не користувалися.

В обох випадках тривають слідчі дії.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці наразі встановлюють осіб, які скоїли правопорушення.