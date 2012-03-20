Донецкий юридический институт МВД Украины в субботу, 11 февраля, проведет в Покровске фестиваль «День полицейского и юридического образования».

Организаторами фестиваля выступают Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области, Покровский городской совет, Покровский отдел полиции ГУНП в Донецкой области и Донецкий юридический институт МВД Украины.

Фестиваль пройдет в учебно-воспитательном комплексе №1 в микрорайоне «Лазурный». Начало в 11.00.

Цель фестиваля — популяризация среди населения ведомственного высшего юридического образования, работы в системе правоохранительных органов Украины, предоставление информации о наборе на обучение в Донецкий юридический институт по государственному заказу, а также оказание помощи учащимся выпускных классов в выборе будущей профессии.

Весомая составляющая этого фестиваля — демонстрация сил и средств, кадровых, профессиональных, технических и других мощностей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.