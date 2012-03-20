3-4 лютого на території Донецької області очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями сильні, на дорогах ожеледиця, повідомляє прес – служба Покровського відділу поліції.

Правоохоронці нагадують водіям про неухильне дотримання Правил дорожнього руху. Необхідно бути дуже обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово. При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію.

Шановні водії! Дотримуйтесь Правил дорожнього руху! Бережіть своє життя!