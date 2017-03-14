Покровська об’єднана державна податкова інспекція повідомляє, що пунктом 1 Рішення Покровської міської ради від 24.02.17 № 7/30-4 підтверджено у 2017 році дію пункту 2 рішення міської ради від 22.06.2016 №7/13-3 «Про встановлення місцевих податків на території м. Покровська», щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме:

– ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1% від розміру мінімальної заробітної плати, за 1 кв. метр бази оподаткування;

– ставка податку на об’єкти нежитлової нерухомості встановлюються в залежності від їх місця розташування в м. Покровську і становлять:

1. в І зоні міста – 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати;

2. в ІІ зоні міста – 0,3% від розміру мінімальної заробітної плати;

3. в ІІІ зоні міста – 0,2% від розміру мінімальної заробітної плати.

Рішення опубліковано в регіональній газеті «Маяк» 02.03.2017 року, у зв’язку з чим уточнюючі податкові декларації податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки необхідно подати до Покровської ОДПІ до 01.04.2017.

Що стосується дати оприлюднення рішень сільських, селищних рад та Родинської міської ради по зазначеному питанню, платникам необхідно самостійно звертатися до відповідних рад або на сайт Красноармійської РДА (новини Красноармійської РДА) та Покровської міської ради.

За більш детальною інформацією звертатися до Покровській ОДПІ за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, б.1 або за тел. 2-24-55.

НОВОСТИ, ТВ КАПРИ, ПОКРОВСК