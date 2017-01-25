Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 грудня 2016 року №941 «Про перейменування деяких територіальних

органів Державної фіскальної служби» та наказу ДФС України від 25.01.2017 №39 «Про перейменування деяких територіальних органів ДФС» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 09.02.2017 відбулися зміни реєстраційних даних Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, у зв’язку з чим повідомляємо нові дані інспекції:

– назву «Красноармійська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області» змінено на «Покровська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області»;

– юридичну адресу «85300, Донецька область, м.Красноармійськ вул. Горького, буд.1» змінено на «85300, Донецька область, м.Покровськ, вул. Європейська, буд.1»;

Також звертаємо увагу, що назву «Димитрівське відділення Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області» змінено на «Мирноградське відділення Покровської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області».

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області