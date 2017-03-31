Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що 31.03.2017 року буде проведено виїзний особистий прийом громадян заступником начальника Головного управління ДФС у Донецькій області Дарменко В’ячеславом Миколайовичем. Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється в приміщенні Покровської ОДПІ за адресою: каб.№ 1, вул.Європейська (Горького), буд. 1, м. Покровськ з понеділка по п’ятницю з 9.0 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п’ятницю – до 16.45), або за телефоном: (06239) 2-24-59. Попередній запис на прийом припиняється за 10 робочих днів до календарної дати особистого прийому.