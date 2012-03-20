У зв’язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та організації подають разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553) річну фінансову звітність. Останній термін надання звітності – 01.03.2017 року.

Крім того, подовжено до 01.07.2017 року строк приведення неприбутковими організаціями установчих документів до вимог ПКУ і подання їх копій до контролюючого органу.