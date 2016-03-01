27 лютого в Мирнограді сталася кривава подія. 25-річний раніше засуджений за наркотичні злочини місцевий мешканець жорстоко познущався, а потім вбив 16-річну сусідську дівчину та сильно побив свою бабусю. Вчора від отриманих тілесних ушкоджень пенсіонерка померла у лікарні.

Нагадаємо, що 27 лютого поточного року, коли на виклик від сусідів про те, що в квартирі навпроти чутно, як відбувається бійка, приїхали правоохоронці та відчинили двері, перед їхніми очима постала жахлива картина – на підлозі у коридорі, вся в крові, лежала старенька з важкими травмами, а в сусідній кімнаті поліцейськими було виявлено труп 16-річної школярки. Поліцейські негайно викликали швидку допомогу, яка забрала літню жінку до лікарні. Медики констатували в неї було діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, численні різані рани голови, шиї, рук. Зловмисник був затриманий, на той час він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Медики кілька днів боролися за життя 84-річної жінки, але від отриманих травм вона померла.

Триває досудове розслідування за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За нелюдську жорстокість зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.