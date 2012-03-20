Утром 30 января в некоторых районах Покровска термометры показывали 23 градуса мороза. Это стало причиной отмены занятий для учеников 1-4 классов общеобразовательных школ Покровска.

в отделе образования Покровского горсовета сообщили, что поводом для отмены занятий учащихся 1-4 классов может стать температура 20 градусов ниже нуля. Что касается старшеклассников, для принятия такого решения температура должна опуститься до 25-градусной отметки.

И.о. начальника городского отдела образования Марина Голуб сообщила, что в ближайшие дни, когда температура воздуха будет низкой, родители сами должны ориентироваться по ситуации и принимать решение – оставлять детей дома, или все же вести в школу.