В нашем мире ничто так быстро не совершенствуется, как IT технологи. И уровень компьютерной грамотности учеников напрямую зависит от того, насколько современное оборудование используется для обучения информатике. Покровским школам повезло. Идти в ногу со временем учащимся помогает городская власть.

В конце прошлого года в ОШ № 12 появился новый компьютерный класс, техника закуплена на средства местного бюджета. А вот новые компьютерные столы приобретены благодаря городской программе 50 на 50.