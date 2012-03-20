В городе Родинское продолжаются хулиганские действия в отношении местных жителей. Так в Рождественские праздники в квартире директора ОШ № 8 Валентины Грицутиной неизвестными были разбили два окна. Не прошло и нескольких дней, как в той же квартире были разбиты еще два стеклопакета.В городе Родинское продолжаются хулиганские действия в отношении местных жителей. Так в Рождественские праздники в квартире директора ОШ № 8 Валентины Грицутиной неизвестными были разбили два окна. Не прошло и нескольких дней, как в той же квартире были разбиты еще два стеклопакета.
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