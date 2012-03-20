Традиционно в конце декабря в дошкольных образовательных учреждениях проходят новогодние утренники. В четверг праздник состоялся в детском саду № 13 города Белицкое.

Поздравить ребят и посмотреть трогательное сказочное представление приехала помощник народного депутата Украины Евгения Геллера Алевтина Жук.