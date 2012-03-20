25–тая очередная сессия Мирноградского городского совета в 2017 году началась с приятных моментов. Теплые слова поздравлений прозвучали не только в адрес депутатов-именинников, но и председателя комитета по физической культуре и спорту исполкома – Анатолия Вишнякова, недавно отметившего юбилей.