Проблема с уличным освещением всегда присутствовала в городе Родинское. Фонари в лучшем случае работали только на центральных дорогах, а вот в частном секторе – темнота. Особенно остро вопрос стоял в зимний период, рассказывают горожане. Также людей беспокоит состояние дорог частого сектора.