27 декабря в ОШ №5 детям подарили настоящий праздник, веселые аниматоры показали интерактивную постановку, посвященную Новому году. Перед входом в зал гостей встречала большая, красивая, пушистая елка. Всего этого не было бы, если бы не помощь депутата покровского горсовета от партии «Відродження» Руслана Сукова.
Больше из этой Рубрики
В г.Родинское Святому Николаю подарили концерт(ВИДЕО)Опубликовано в Вторник, Декабрь 27th 2016
Родинские школьники получили креативный подарок(ВИДЕО)Опубликовано в Вторник, Декабрь 27th 2016
В Новогоднюю ночь украинцам обещают морозы, но без снегаОпубликовано в Вторник, Декабрь 27th 2016
У Покровську пройшли змагання з рукопашного боюОпубликовано в Вторник, Декабрь 27th 2016
Кочегарова Євгенія стала переможцем обласного турніру з важкої атлетикиОпубликовано в Вторник, Декабрь 27th 2016
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.