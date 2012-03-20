27 декабря в ОШ №5 детям подарили настоящий праздник, веселые аниматоры показали интерактивную постановку, посвященную Новому году. Перед входом в зал гостей встречала большая, красивая, пушистая елка. Всего этого не было бы, если бы не помощь депутата покровского горсовета от партии «Відродження» Руслана Сукова.