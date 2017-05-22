1 червня, традиційно відзначається Міжнародний день захисту дітей. Покровська міська влада вирішила організувати для дітей справжнє свято!

О 9:00 на бульварі Андрющенко відбудеться масштабний парад колясок. На святі буде працювати фотозона. Учасники параду зможуть сфотографуватися і протягом півгодини отримати магніт із зображенням абсолютно безкоштовно.

Реєстрація на парад колясок: 099 366 18 51.

О 9:30 на площі Шибанкова розпочнеться святкова програма: концерт, розіграш трьох самокатів, конкурс малюнка на асфальті, ярмарок сувенірів, інтерактивно-розважальна програма.

О 10:00 на бульварі Андрющенко почнуться справжні гонки на велосипедах, самокатах і роликах.

На стадіоні “Металург” о 10:00 розпочнеться легкоатлетичний забіг, а о 11:00 – турнір з регбі.

У парку “Динасовий” на 12:00 заплановано відкриття спортивного майданчика. Малюків чекають всілякі ігри та конкурси з подарунками та солодкими призами.

О 15:00 в парку “Ювілейний” відбудеться відкриття літнього сезону. Захід пройде біля дитячого майданчика. Там дітлахи зможуть взяти участь урізних конкурсах і просто повеселитися від душі!