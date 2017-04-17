Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу на те, що відповідно до п. 177.6 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку – фізичних осіб.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених р. IV Кодексу (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

Згідно п. 179.7 ст. 179 Кодексу фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Нагадаємо: безкоштовно завантажити форму податкової декларації про майновий стан і доходи та ознайомитися з інструкцією щодо її заповнення можна на офіційному веб – порталі ДФС у розділі «Законодавство» (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/70310.html).

Покровська ОДПІ закликає платників сумлінно виконати свій конституційний обов’язок – своєчасно подати декларацію та сплатити податки до бюджету країни.