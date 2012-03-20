Извечная проблема Родинского – освещение, а точнее его отсутствие. Решить проблему самостоятельно не удалось, поэтому на помощь шахтерскому городу в очередной раз пришла городская власть Покровска.
Больше из этой Рубрики
Красноармейский Горрайонный суд принял решение по делу Федорова(ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Декабрь 22nd 2016
Гришинские депутаты приняли решение по объединению громад(ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Декабрь 22nd 2016
90 – летний житель Покровска получил подарки от народного депутата Евгения Геллера(ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Декабрь 22nd 2016
Поліція просить відгукнутися свідків дорожньо-транспортної пригодиОпубликовано в Четверг, Декабрь 22nd 2016
ПОКРОВСКОМУ ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ – 26 ЛЕТ! (ВИДЕО)Опубликовано в Среда, Декабрь 21st 2016
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.