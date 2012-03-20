В канун светлого праздника Рождества организация “Союз спасения Донбасса” продолжает акцию по раздаче гуманитарной помощи социально незащищенным категориям населения.
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