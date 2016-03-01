В ніч з 25 на 26 березня Україна переходить на літній час.

Стрілки переводяться на годину вперед 26 березня в 3:00 за київським часом.

Щоб швидше пристосуватися до нового часу, лікарі радять частіше гуляти, правильно харчуватися і не переїдати. Підтримувати бадьорість допоможуть фініки, інжир і банани.

Традиція переводити годинник на літній і зимовий час була заснована в 1981 році для економії електроенергії.

Годинники переводять більш ста країн світу. Серед тих, хто не переводить стрілки, – Японія, Китай, Казахстан, Киргизія і Туреччина.