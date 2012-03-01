Вже шосту добу терористи обстрілюють житлові квартали міста Авдіївка.

Так, ввечері 2 лютого під час артобстрілу м. Авдіївки бойовиками терористичної організації «ДНР» снаряд потрапив у житловий 5-поверховий будинок, внаслідок чого загинула місцева мешканка 1980 року народження. Пошкоджено газову трубу та вибито шибки.

Також під час розвантажування гуманітарної допомоги біля загальноосвітньої школи №2 постраждали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Від осколкових поранень загинув водій ДСНС, один співробітник отримав поранення, третій – начальник Авдіївської ДСНС з отриманими осколковими пораненнями госпіталізований до військового шпиталю.

Внаслідок чергового обстрілу осколкові поранення отримав іноземний журналіст – громадянин Великобританії 1983 року народження.

На даний час вже зафіксовано 28 руйнувань житлових будівель. Кількість згиблих та постраждалих уточнюється.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.

Прес-служба прокуратури Донецької області