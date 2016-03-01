Батько трирічної Діани, боєць спецпідрозділу поліції «Сокіл», загинув при затриманні групи диверсантів, врятувавши від терактів півмільйонний Маріуполь. Але пам’ять про нього живе. Сьогодні в Маріуполі відбувся фінал турніру Головного управління Національної поліції в Донецькій області з рукопашного бою імені Віталія Мандрика. Переможцем змагань у командному заліку став КОРД, де зараз служать колеги загиблого, кожен з яких так само готовий віддати життя заради людей та України.

На вході у зал маріупольського фізкультурно-оздоровчого комплексу – усміхнене обличчя Віталія Мандрика, «сокола», майстра спорту з рукопашного бою, чемпіона України. На трибунах – десятки людей. Це – перший турнір на честь загиблого правоохоронця, нова традиція поліції Донеччини. Саме таким чином очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін вирішив увіковічити пам’ять про подвиг правоохоронця.

23 лютого 2015 року співробітник спецпідрозділу «Сокіл» Віталій Мандрик зупинив автомобіль, в якому диверсанти перевозили велику кількість вибухівки. До цього вони вже вбили співробітників місцевого заводу та підірвали стратегічний міст.

– Завдяки цьому хлопцю та його напарникам, які отримали надважкі поранення, але навіть поранені при спробі втекти одного застрелили, іншого протягом місяця ми затримали, місто жило мирним життям. Ми вирішили щорічно проводити такі змагання, щоб пам’ять про цього хлопця завжди жила у серці жителів Маріуполя, Донеччини, співробітників поліції, щоб усі знали, є такі люди, які поклали життя заради України, – зазначив генерал Аброськін.

Серед тих, хто прийшов підтримати, – начальник південного територіального управління Нацгвардії України Володимир Кондратюк, легендарний розвідник «Паук» Руслан Пустовойт, секретар Маріупольської міськради Степан Махсма, волонтер Катерина Сухомлинова, ректори маріупольських вишів Костянтин Балабанов та В’ячеслав Волошин та багато інших.

А найщирішими учасниками та вболівальниками стали діти – вихованці маріупольської школи-інтернату №2, учасники «Ліги майбутніх поліцейських», звичайні школярі.

Лігівці розповіли про подвиг Віталія Мандрика у зворушливому виступі зі словами «Зупиніть війну, не забирайте тата».

Протягом тижня спортсмени-поліцейські зі всієї області билися за чемпіонський титул. До фіналу дійшли 8 команд. Головним суддею змагань став президент федерації рукопашного бою та змішаних єдиноборств м. Маріуполя, майстер спорту України з рукопашного бою Олексій Юдін.

– Рівень підготовки поліцейських високий, це ті люди, які встигають нести службу та одночасно готуватися до змагань, це багато значить, – зазначив головний суддя.

Другий день змагань виявився по-справжньому «гарячим», суперники виявилися дуже сильними. У шаленому двобої за підсумком балів перемогу здобула команда Корпусу оперативно-раптової дії. Нині там служать колеги загиблого офіцера, для яких це стало справою честі.

– Віталік – це мій напарник, друг, яких мало. Я був з ним того дня, коли він загинув. Сподіваюся, що ми його не підвели. Це був особливий бій, – сказав боєць КОРДу з позивним Вовк. В особистому заліку він посів 1 місце у ваговій категорії до 80 кг.

За КОРДівців вболівав командир взводу 54-го окремого батальйона розвідки ЗСУ Руслан Пустовойт, сам майстер спорту з рукопашного бою.

– Це наші спортсмени, це майбутнє. Такі змагання треба проводити постійно, це необхідний досвід. Поліцейські змінилися, та міліція, яка була, і зараз поліція – це небо та земля. Якщо б не моя травма, я б із задоволенням виступив зараз. Сподіваюся, що у наступному році я буду тут, – посміхається легенда української розвідки.

Друге місце отримала команда Центрального відділу поліції (м. Маріуполь), третє – Краматорського відділу поліції.

В особистих заліках переможцями стали два спецпризначенця КОРДу, співробітник кримінальної поліції з селища Мангуш Ігор Ткач та слідчий з Дружківки Михайло Шелест.

Призери змагань були нагороджені кубками, медалями та цінними подарунками. Окремо генерал Аброськін відзначив юних учасників турніру з «Ліги майбутніх поліцейських» та ліцею-школи №48, які продемонстрували володіння бойовими мистецтвами у показових виступах. Головний поліцейський області вручив дітям кімоно та годинники з символікою поліції Донеччини.

– Дуже захопливі змагання. Поліція Донецької області, як в жодній іншій області, готова захищати своїх громадян та виконувати свій обов’язок, – вважає Сергій Хара з прифронтового Гранітного, один з найактивніших лігівців.

Подарунком для усіх присутніх від очільника поліції Донеччини став виступ барабанщиць, а у перервах між поєдинками виступав оркестр ГУНП в Донецькій області та різні колективи міста, серед яких – театр бойових мистецтв «Білий лотос», народний естрадно-цирковий колектив «Весела арена» та зразковий театр естрадного танцю «Релеве».

Перший турнір з рукопашного бою на честь Віталія Мандрика завершився, але будуть і інші. Кожного року на татамі виходитимуть поліцейські, які доводитимуть свою професійність та нагадуватимуть про те, що герої – серед нас.

В’ячеслав Аброськін подякував усім, хто долучився до вшанування пам’яті Віталія Мандрика.

– Ви щоденно розслідуєте злочини, несете службу на блокпостах, затримуєте найнебезпечніших злочинців і ще іноді встигаєте тренуватися. Віталій Мандрик завжди буде у наших серцях, якщо ми будемо пам’ятати, проводити такі змагання, я думаю, його ім’я буде жити вічно, – зазначив він.

Відділ комунікації поліції

Донецької області