24 января Сергей Федоров поздравил с 75-ым днем рождения председателя родинского совета ветеранов Надежду Годжур. Именинница была тронута вниманием и заботой, теплыми словами поздравлений, прозвучавшими в её адрес.
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