В Украине более двух лет действует всеукраинское волонтерское движение «Будуємо Україну разом», созданное львовским образовательным фондом в рамках проекта «Украинская инициатива укрепления доверия», который финансируется Агентством США по международному развитию. С 21 мая по 4 июня волонтеры планируют развернуть бурную деятельность в Покровске с привлечением местных волонтеров.
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