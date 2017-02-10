В Украине более двух лет действует всеукраинское волонтерское движение «Будуємо Україну разом», созданное львовским образовательным фондом в рамках проекта «Украинская инициатива укрепления доверия», который финансируется Агентством США по международному развитию. С 21 мая по 4 июня волонтеры планируют развернуть бурную деятельность в Покровске с привлечением местных волонтеров.