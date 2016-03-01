Ввечері минулого дня до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік села Іванівка стався вибух, в результаті якого поранено невідомого чоловіка. Від отриманих травм поранений загинув, повідомляє прес – служба Покровського відділу поліції.

Повідомлення про подію надійшло близько 18.30. На місце події прибула слідчо – оперативна група Покровського відділу поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій, було встановлено особу загиблого. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець.

Крім того встановлено, що молодий чоловік займався збиранням металобрухту. Того дня, взявши із собою лопату та мішок, він пішов з дому повідомивши своїй матері, що піде збирати металобрухт. Під час пошуку металу чоловік виявив не розірвану реактивну протитанкову гранату та всупереч небезпеці вирішив її розібрати, що призвело до вибуху знайденого боєприпасу. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Речові докази, вилучені з місця події, будуть направлені для проведення відповідних експертиз. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Триває слідство.