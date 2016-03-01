29 березня з 14 до 14:30 Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації буде проводитись планова комплексна технічна перевірка засобів оповіщення Донецької області з включенням електросирен та відбором радіотрансляційної мережі.

Під час проведення планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій та продовжувати свої справи.