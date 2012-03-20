В четверг, 28 декабря, Красноармейская местная прокуратура провела обыск в жилищно-коммунальном отделе Покровского городского совета в рамках уголовного производства по признакам хищения бюджетных средств во время обрезки деревьев в течение 2016 года.
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