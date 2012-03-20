Цілковита темрява, лютий холод, страшний гуркіт від прильотів ворожих снарядів та гудіння генераторів – такою зараз є Авдіївка, де ще три дні тому працював завод та діти ходили до школи. У таких умовах зараз тут несуть службу поліцейські, які патрулюють місто і вдень, і вночі. Сили поліції в Авдіївці збільшено втроє. Наразі правопорядок збережено, ситуація важка, але контрольована.

Незважаючи на відсутність світла, опалення та води, в оперативному штабі, розгорнутому біля місцевого відділення поліції налагоджено роботу. На карті відзначені найбільш небезпечні зони, саме вони – під особливою увагою поліцейських. Група фахівців, відряджена з обласного главку, налагодила зв’язок, встановлений супутниковий телефон. Їжу та чай правоохоронці готують на вогнищі. Вони готові обігріти та нагодувати усіх, хто прийде по допомогу.

Поблизу, у 200 м – на місцевому стадіоні облаштовано гуманітарний штаб Державної служби з надзвичайних ситуацій. Люди тягнуться до наметів, де можна з’їсти гарячий суп, випити чаю, отримати медичну допомогу. Але більше через те, що тут – поліцейські та рятувальники, бо поряд з ними – спокійніше.

Приходять з дітьми. У черзі за чаєм – 10-річний Артем, який хоче безтурботно кататись на санчатах, бо сьогодні школа закрита. Люди кажуть, що у будинку – 10 градусів, тому прийшли зігрітися та побути у безпеці.

Паніка в місті відсутня. Українці згуртувалися, аби надати допомогу мешканцям Авдіївки. До постраждалого міста прибув Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він провів нараду у військово-цивільній адміністрації м. Авдіївки з представниками регіональної та міської влади, силовиками – усіма відомствами, які намагаються врятувати жителів від гуманітарної катастрофи. Кожний доповів про ситуацію та проблеми за напрямками своєї діяльності.

Обговорювали питання життєзабезпечення та евакуації людей. Через зупинку енергопостачання, яке не дають відремонтувати терористи, наявні проблеми з водою. Вода є у резервуарах, наразі вирішується питання її розвозу по домівках.