В понедельник, 30 января, в Мирнограде, состоялось очередное аппаратное совещание. Перед его началом присутствующие просмотрели фильм, посвященный исторически важным событиям под Крутами.
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