Завдяки принциповій позиції прокуратури Донецької області вбивці рідного брата призначено справедливе покарання. Прокурором повністю доведено провину 35-річного мешканця Мирнограда.

Установлено, що у жовтні 2015 року чоловік прийшов до свого брата та звинуватив його у зникненні свого зварювального апарату, в результаті чого між чоловіками виникла сварка, в ході якої засуджений наніс брату щонайменше три удари по голові.

В результаті ударів чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та через деякий час помер. Суд першої інстанції визнав 35-річного чоловіка винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого та засудив до семи років та чотирьох місяців позбавлення волі. Однак сторона захисту подала апеляційну скаргу, вважаючи вирок надто суворим.

Колегія суддів Апеляційного суду Донецької області, погодившись із доводами прокурора, визнала вказану особу винною у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України та залишила попереднє покарання без змін.

Прес-служба прокуратури Донецької області