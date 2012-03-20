Шановні платники податків! Нагадуємо Вам, що при Державній фіскальній службі України діє інтерактивний сервіс “Пульс” – гаряча телефонна лінія, на яку цілодобово можна звертатися громадянам та суб’єктам господарювання для повідомленння про неправомірні дії або бездіяльність її працівників, а також для вирішення суперечливих питань та проблем, які виникають під час ведення господарської діяльності, та під час спілкування із службовими особами відомства, повідомляє Красноармійська об’єднана державна податкова інспекція.

Мета роботи сервісу полягає у тому, щоб переконати платників у тому, що виявлення своєї громадської активності є ефективним механізмом співпраці з державою, покликаним долати проблеми, які заважають розвиненню бізнесу в Україні.

Замовники протягом 1-3 робочих днів отримують інформацію щодо результатів розгляду звернень та вжитих заходів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін розгляду може бути подовжено до 15 днів.

Звернутися на «Пульс» можна за телефоном: (044) 284-00-07.