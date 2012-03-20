25 января житель Покровска Лолий Бурик отметил свой 90 – летний юбилей. Выразить уважение, сказать слова благодарности и лично поздравить ветерана со значимой датой прибыл депутат Покровского горсовета от партии «Відродження» Алексей Требушкин.