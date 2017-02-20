15 февраля исполняется 28 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. В Покровске широко отметили эту знаменательную дату.

В малом зале дворца культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали: заместитель покровского городского головы Юрий Третяк, помощник народного депутата Украины Евгения Геллера Александр Ухов, представители Покровско – Селидовского ОВК, социальных служб и общественных организаций, а также воины – интернационалисты.