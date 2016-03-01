Вербное воскресенье — ежегодный переходящий праздник: его дата зависит от празднования Светлого Воскресения Христова. Верба заменила собой пальмовые ветви, которые жители бросали под ноги Иисусу, въезжающему в Иерусалим. Этот день отмечается православными по всему миру: пышная праздничная служба и долгая литургия посвящены Спасителю всего человеческого рода.

Традиции Вербного воскресенья распространены достаточно широко. Накануне все православные приносят в свой дом веточки вербы, а на утренней службе в воскресенье их освящают.

Считается, что букет освященной вербы способен сохранить дом от воров и пожаров, а живущих в нем людей — от зла и болезней. Для привлечения здоровья издавна принято постучать по телу связкой вербы: считается, что такие действия выгоняют болезнь.

Христианское празднование Вербного воскресенья, конечно же, отличается от принятых народных обрядов и поверий. Священнослужители говорят, что искренняя молитва в этот день способна воистину творить чудеса:можно получить прощение грехов и полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Женщины в этот день часто молятся за здоровье своих детей и родителей: считается, что именно искренняя женская молитва в этот светлый праздник способна творить чудеса. Известны случаи, когда общая молитва всех женщин в семье приносила исцеление тяжелобольным родственникам.

Поминовение умерших в день входа Господня в Иерусалим также считается особенно важным: подав записку о покойном и поставив за него свечу в храме, вы можете напомнить душе близкого человека, что его любят и помнят.

Народные приметы Вербного воскресенья

Давние верования утверждают, что в день праздника нельзя выгонять скотину на пастбища – будет болеть.

В Вербное Воскресение ничего нельзя делать по дому – убирать, хлопотать по хозяйству, шить и готовить горячую еду.

Чтобы волосы были красивыми и здоровыми, молодые девушки долго расчесывали их, а затем гребень помещали в воду, которой поливали вербы, растущие практически у каждого дома.

До сих пор существует примета, что если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.

Спокойная и ясная погода на Вербное Воскресение – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.

