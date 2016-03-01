Іменинники сьогодні: Аркадій, Гаврило, Давид, Іван, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір

Народний календар:

Преподобний Феодор Студит, пам’ять якого відзначається в цей день народився 758 році в Константинополі.

Вважалося, що в цей день покійні тужать за своїм рідним і ходять по землі. Щоб заспокоїти їх, потрібно насипати на могилу золи і сказати: «Не ходіть по двору, душі сирітські! А підіть на західну сторону, там вам вічне радування». Крім того, в цей день було прийнято молитися Феодору про зцілення від грудних хвороб і від болю в шлунку.

Цей день називали ще «гороховий». По гороху ворожили про погоду: якщо сухі горошини каталися по страві з дзвоном, це віщувало тріскучі морози, а якщо безшумно — тихі снігопади. Люди, народжені в цей день, на Федора варили і їли горохову кашу, щоб горох дав їм сил на весь майбутній рік.

А ще вважалося: який цей день — такою і весна буде.

Цей день в історії:

1816 – У поліцейській операції вперше була задіяна собака

1837 – У Петербурзі відбулася дуель між Пушкіним і Дантесом

1838 – Семюел Морзе вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу

1984 – Відкрилися XIV зимові Олімпійські ігри в Сараєво (Югославія)

1992 – Відкрилися XVI зимові Олімпійські ігри в Альбервилі (Франція)

2002 – Відкрилися XIX зимові Олімпійські ігри в Солт-Лейк-Сіті (США)

2010 – Анна Самохіна померла актриса театру і кіно