18 января 2017 года исполняется 75 лет с начала вывоза украинцев на принудительные работы в Германию во время Второй мировой войны. 18 января 1942 года из Харькова в Кельн отправился первый эшелон с 1117 рабочими. Из Киева первые рабочие выехали 22 января.

По данным Украинского института национальной памяти, первые украинцы, которые были родом из оккупированного венгерскими войсками Закарпатья, оказались на принудительных работах в Австрии летом 1939 года.

Использование труда гражданских с территории оккупированного СССР не планировалось из-за расовых предубеждений и ради государственной безопасности Третьего Рейха, однако неудача теории “молниеносной войны” заставила нацистское руководство пересмотреть отношение к привлечению к труду жителей подсоветских территорий.

Масштабное использование рабочих из Украины началось в 1942 году и продолжалось до 1945-го. Труд иностранных рабочих в Германии использовался в добывающей и обрабатывающей промышленности, транспорте и строительстве, сельском и домашнем хозяйстве.

Международный военный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал принудительный труд иностранцев, который использовали в нацистской Германии, преступлением против человечности и нарушением норм международного права.

На языке чисел

13,5 млн. иностранных рабочих работали на принудительных работах на территории Германии и оккупированных ею стран во время Второй мировой войны: военнопленные, заключенные концлагерей, гражданские лица.

Четыре “волны” вывоза принудительных рабочих организовали нацисты на протяжении Второй мировой войны:

– апрель – сентябрь 1942 года;

– сентябрь 1942 года – январь 1943 года;

– 1943 год;

– 1944 год.

8,4 млн. гражданских граждан были родом из стран Западной и Восточной Европы. Из них по состоянию на 30 сентября 1944 года до 3 млн. были вывезены с территории СССР. Из них, по оценкам исследователей, – 1,7–2,4 млн. человек – украинцы.

По поло-возрастным характеристикам среди остарбайтеров было больше женщин (51%) и несовершеннолетних (около 41% среди мужчин и 60% среди женщин).

1210 человек в месяц – среднемесячная смертность среди остарбайтеров в 1943 году.

Около 100 тысяч остарбайтеров умерло за время пребывания на работах в Германии.