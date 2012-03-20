Свята сьогодні

Міжнародний день бармена

Міжнародний день бармена (International Bartender’s Day) — професійне свято, яке відзначається в багатьох країнах 6 лютого.

Дата свята вибрана не випадково — 6 лютого відзначається День святого Аманда (St. Amand або Amandus, ок. 584-675), одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів (bartenders). Тому День святого Аманда і став в багатьох країнах професійним святом барменів і рестораторів.

Іменинники сьогодні: Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій

Народний календар:

Аксиньїн день, Ксенія-полузимниця

В цей день поминали Ксенію Миласську — християнську святу, яка жила в 5 столітті, її почитала православна церква в лику преподобних.

Як помічали люди похилого віку, в північних губерніях на Аксиньїн день припадала середина зими, звідси й прізвисько святої. Також до цього часу повинна була бути з’їдена рівно половина запасів хліба.

Для цього дня існували «економічні» прикмети: люди ретельно вивчали ціни на хліб. Якщо зерно на ринку дешевшає — значить буде хороший врожай. Також говорили, що якщо на полухлібницю (ще одна назва дня) ціна низька, то до нового хліба вона не підніметься.

Існували й інші способи ворожіння. У північних районах коровай зважували ввечері і наступним вранці. Якщо за ніч вага хліба поменшає, то і ціна на нього знизиться, і навпаки. На півдні надходили дещо інакше: житній хліб теж залишали на ніч, а ранком дивилися на нього. Якщо хліба здається більше, ніж було, чекали хорошого врожаю влітку.

Аксиньїн день називали також весноуказчиком. Вважалося, що погода цього дня відповідала погоді всієї весни.

Цей день в історії:

1626 – Людовик XIII підписав едикт про заборону у Франції дуелей

1886 – Німецький хімік Клеменс Вінклер відкрив германій

1900 – Вперше у світі передано радіосигнал про лихо на морі

1911 – народився Рональд Рейган – 40-й президент США (1981-1989), державний і політичний діяч

1936 – Відкрилися IV зимові Олімпійські ігри в Гарміш-Партенкірхені (Німеччина)

1945 – народився Боб Марлі – ямайський музикант стилю реггі

1968 – Відкрилися X зимові Олімпійські ігри в Греноблі (Франція)

1985 – помер Джеймс Хедлі Чейз – англійський письменник, автор понад 80 детективних романів

2004 – Поставлено рекорд в купольній акробатиці — 357 парашутистів утворили гігантську квітку в небі Таїланду