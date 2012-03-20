Больше из этой Рубрики
Павло Жебрівський про ситуацію в Авдіївці станом на ранокОпубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
Аппаратное совещание в Мирнограде: актуальные вопросы и планы (ВИДЕО)Опубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
В Покровске собирают теплые вещи для раненых бойцов (ВИДЕО)Опубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
Где в Покровске принимают вещи для жителей Авдеевки (ВИДЕО)Опубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
Увага! В місті Покровську відкриті тимчасові пункти прийому теплих речей для еквакуйованого населення міста АвдіївкиОпубликовано в Вторник, Январь 31st 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.