За сутки полицейскими по надзору за безопасностью дорожного движения, задокументировано 117 факта нарушения ПДД, на 11 водителей составлены административные протоколы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В 6 часов в Покровске 32-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21154» не выбрала безопасную скорость, съехала на обочину и совершила наезд на дерево. В результате происшествия пострадал водитель авто.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами), сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области.