Досліджуватимуть питання посилення захисту прав людини у кримінальному процесі, у тому числі забезпечення прав адвоката у досудовому розслідуванні. А також обговорюватимуть недоліки нормативної бази, що заважають ефективній роботі органів досудового слідства та органів прокуратури.

Учасники круглого столу: Юрій Кармазін – президент «Інституту права і суспільства», доктор філософії, Артем Шевченко– директор Департаменту комунікацій МВС України, Олександр Соловйов – екс-начальник відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Микола Голомша – екс-перший заступник Генерального прокурора України, Іван Домбровський – віце-президент «Інституту права і суспільства», суддя вищого кваліфікаційного класу, Григорій Мамка – екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС України, Віктор Ягун – екс-заступник Голови Служби безпеки України, Василь Фаринник – екс-заступник Міністра внутрішніх справ України, Олександр Іщенко – екс-перший заступник Міністра внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук, Ігор Фомін – голова адвокатського об’єднання «Фомін і партнери», Олег Сюсяйло – правозахисник, колишній прокурор Донецької області, Владислав Збаранський – адвокат, віце-президента Всеукраїнської Федерації Прикладних Стрілецьких Видів Спорту.

Учасниками круглого столу стали близько 20 експертів – колишніх та діючих представників правоохоронних органів і прокуратури, науковців, представників правозахисних організацій, адвокатів, журналістів інформаційних агенцій, провідних ЗМІ та телеканалів.

Цей круглий стіл – реакція на прорахунки в реформуванні правоохоронних органів. Як наслідок, ми маємо зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі розбійних нападів, пограбувань, квартирних крадіжок. Ось цифри: протягом 2016 та 2017 років колосально зросла кількість злочинів, в загальній сумі склавши понад 353 тисячі правопорушень (дані МВС). Найбільш поширені злочини: пограбування, незаконне заволодіння автотранспортом, умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, розбій і зґвалтування

У форматі виступів та дискусії учасники проаналізували причини виникнення проблем під час впровадження реформ, звернули увагу на помилки та визначили ключові аспекти ефективного стратегічного бачення шляхів покращення ефективності роботи правоохоронних органів та органів прокуратури.

Артем Шевченко, Голова департаменту комунікацій МВС України визнав, що реформи не ідеальні, однак переконує, що зміни реалізовуються в правильному напрямку: «Реформи не бездоганні, але ідеальних умов не буває, ми рухаємося швидко. Вже немає міністерства міліції, яким був МВС колись, тепер МВС – суто політичний орган, міністр тепер – політична фігура, а не головний поліцейський», – стверджує Артем Шевченко.

Учасники наголосили, сьогодні обов’язково слід звернути увагу на посилення захисту прав людини у кримінальному процесі. Слід зазначити той шокуючий факт, що в 2016 році суддями задоволено 32 тис. скарг, що надійшли від учасників кримінальних проваджень, на дії правоохоронців. Це говорить про невиконання слідчими своїх безпосередніх обов’язків. Також масово порушувалися забезпечення прав адвоката у досудовому розслідуванні. Учасники також обговорити недоліки нормативної бази, що заважають ефективній роботі органів досудового слідства та органів прокуратури.

Стан протидії злочинності свідчить про низку негативних тенденцій, зокрема збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів певних категорій при одночасному зниженні їх розкриття.

У шести регіонах держави кількість нерозкритих розбійних нападів істотно збільшилася: в Тернопільській — у 8, Харківській, Хмельницькій, Херсонській та Черкаських областях — у 3 рази.

Не краща криміногенна ситуація й в столиці України. Навіть після створення нової поліції за рік кількість злочинів в публічних місцях зросла на 58%, крадіжок — на 54%, угонів — на 20%, грабежів — на 24%, вбивств — на 500%.

У Києві за 6 місяців 2016 р. зареєстровано 4 тис. 173 квартирні крадіжки, з яких розкрито 426, тоді як за аналогічний період 2015 р. зареєстровано 3 тис. 184 пограбування квартир, з яких правоохоронці розкрили 358.

В центрі столиці внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет, після чого було створено слідчо-оперативну групу, яку очолила Голова Національної поліції Хатія Деконаїдзе. Однак, після кількох тижнів розслідування жодних результатів слідство не дало.

Суттєве послаблення протидії злочинності спричиняє підвищенню рівня зухвалості злочинів через створення у них умовного почуття безкарності, що у свою чергу, призводить до вчинення більш тяжких злочинів, та, за відсутності дієвої реакції поліції, негативно впливає на рівень довіри суспільства до правоохоронної системи зокрема.

Найнебезпечніша тенденція — істотне зростання тяжких та особливо тяжких злочинів. За даними Генпрокуратури, в 2013 році в Україні було зафіксовано 13 тисяч особливо тяжких злочинів, в 2015 р — вже 21,5 тисячі. Число умисних вбивств за останні роки зросло з 5,9 тис. до 8,2 тис. Збільшилася кількість випадків викрадень людей.

Але найгірше те, що кілька колишніх в’язнів щойно вийшовши, знову скоїли злочини. Тільки з литоспада 2015 року було заарештовано 633 особи, які вчинили тяжкі й особливо тяжкі злочини вже після звільнення по Закону «Савченко». Про що це свідчить? Влада, заробляючи собі політичні бали на розрекламованій реформі МВС та прокуратури змінила фасад, не змінивши суть. Людям просто замилили очі новими патрульними на машинах з «мигалками» видавши це за реформи, проте за рік ми побачили лише імітацію бурхливої діяльності.

А все через те, що прикриваючись «люстрацією» позвільняли тисячі професіоналів. Викинули на вулицю дільничних, слідчих-криміналістів, тобто людей, які мали великий досвід боротьби з організованою злочинністю та бандитизмом. Розваливши правоохоронну систему нинішнє її керівництво спровокувало зростання злочинності, що є злочином перед громадянами країни. В цивілізованій країні керівництво Міністерства внутрішніх справ за такий результат реформ вже пішло б у відставку добровільно.

Ще однією з основних причин сплеску злочинності є тотальне зубожіння населення, слабкість правоохоронних органів та війна на Донбасі. Жодне з цих завдань нинішня влада вирішити не може.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки» основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є поширення корупції в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності. – зазначив Юрій Кармазін