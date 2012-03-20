25 января отмечается день студента и именинами Татьян. Поскольку покровительница всех учащихся – христианская мученица святая Татьяна.

В этот день существует множество народных примет, по которым можно было узнать каким будет весь год: знойным, урожайным или же наоборот.

Приметы 25 января на Татьянин День

• На Татьянин день солнечно – к раннему прилету птиц

• Снег 25 января – будет лето дождливое

• Теплый ветер – лето будет засушливым, а урожай – скудным

• Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры

• Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба

• Метель и сильный ветер 25 января – будут засуха, неурожай и плохая рыбалка

• Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным

• Звездное небо в День Татьяны – к ранней весне