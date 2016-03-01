Краматорський міський суд погодився із обґрунтованими доводами державного обвинувачення та визнав 40-річного чоловіка винним у зґвалтуванні 15-річної мешканки міста Краматорськ.

Подія сталася у ніч на 17 серпня 2016 року. Незнайомий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запропонував двом дівчатам, які відпочивали у центрі міста в компанії друзів, провести їх додому. Залишившись наодинці з однією із подруг, зловмисник потягнув її за руки до гаражів, де, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував.

Дівчинці вдалося втекти від насильника та покликати на допомогу сусідів, які викликали правоохоронців. Підозрюваного – чоловіка без певного місця проживання було затримано та за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування неповнолітньої) КК України, заарештовано.

У суді обвинувачений свою провину визнав частково, мотивуючи тим, що у статеві стосунки з неповнолітньою вступив за її добровільною згодою. Проте результатами експертиз, показами свідків та іншими вичерпними доказами, наведеними державним обвинуваченням, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, його провину саме у зґвалтуванні дівчини доведено повністю.

Згідно із вироком суду, найближчі 7 років ґвалтівник проведе за ґратами.

Прес-служба прокуратури Донецької області