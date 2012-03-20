Свята сьогодні

Міжнародний день ескімо

24 січня відзначається «солодке» свято – Міжнародний день ескімо. Дата його заснування була обрана тому, що саме в цей день в 1922 році власник магазину солодощів в місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо.

Іменинники сьогодні: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій

Народний календар:

Федосєєв день

У християнській традиції у цей день вшановується останній імператор Риму — Феодосій Великий, який в кінці 5 століття законодавчо заборонив язичницькі культи.

Цей день часто бував дуже холодним, що послужило підставою для такого повір’я. Говорили, що нечистій силі, яку під час Святок вигнали з хат, немає куди подітися і чим зайнятися — тому вона чаклує морози.

З морозами були пов’язані і деякі прикмети. Вважалося, що морози у цей день — до затяжних холодів, а тепло, навпаки, обіцяє ранню весну.

Цей день в історії:

1606 – Офіційно оголошено про перенесення столиці Іспанії з Вальядоліда в Мадрид

1848 – Почалася Каліфорнійська “золота лихоманка”

1935 – У продажу з’явилося перша банкове пиво

1961 – народилася Настасья Кінскі – німецька та американська актриса

1965 – помер Уїнстон Черчілль – британський державний і політичний діяч, Нобелівський лауреат