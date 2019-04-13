Говорили, що жінки, які народилися 13 квітня, були «огнищанками». Вони набирали палаюче паливо з печі і розводили багаття, які, за давніми віруваннями, були рятівними і дозволяли вилікувати різні хвороби. Тяжкохвору людину 13 квітня проносили через багаття, щоб він одужав. Також вірили, що вогонь допомагає зберегти цілою і справним весь інвентар, який використовується при проведенні польових робіт.
В народі свято називали Іпатій, Напередодні Пролетья, Іпатій Чудотворець, Іпатій-разрешительнеплодства і бесчадия. Молилися святому Іпатія, якщо у породіллі відкривалося внутрішнє кровотеча, а також для того, щоб збільшити кількість грудного молока. Крім того, саме в день 13 квітня до святого Іпатія зверталися з проханням надати захист від нечисті. Народні повір’я говорили, що біси всюдисущі і можуть проникнути в людину через питво, їжу. Також біси могли проникнути в неперекрещенный посудину. Говорили, що чорти могли ноги віддавити, штовхнути, налякати, вселитися в людину. До речі, вірили, що біси 13 квітня можуть вразити конкретну частину тіла людини, у якого оніміє кінцівку, губа вздуется, ноги віднімуться. Розпізнати риса в людині міг дитина, якій не виповнилося 7 років, або людина, яка перебуває під захистом ікони.
Вірили в те, що нечиста сила дуже боїться хрестів, які слід креслити на вікнах, дверях — для цього використовували свічки, що залишилися з Чистого четверга. По підвіконнях 13 квітня розкладали колючі рослини, шматочки заліза, гілочки чортополоху. Уникали вимовляти слово «біс» вголос, тому що вважали, що цей злий дух увійде в людину, кличе його. Прийнято було 13 квітня спалювати всі старі речі, які є в будинку — це допомагає не тільки прогнати демонів, але і захиститися від пожеж.
Народні прикмети на 13 квітня
- Синє небо при безвітряній погоді, а також прозорі хмари — буде дощ
- Сонячний день — прикмета до того, що літо теплим буде
- У клена і берези сік виділяється — чекай потепління
- Чим прозоріше хмари, тим тихіше погода, але можливий дощ
- Перелітні птахи злітаються зграями — прикмета того, що весна буде з доброю погодою
- Сонячний день 13 квітня — чекай потепління на тривалий термін
- Прилетіли з теплих країв птахи довго не щебечуть — холоди ще триматимуться
- Несмачний березовий сік — буде хороший урожай хліба
- Вода 13 квітня тече і піниться — чекай дощу
- Дим коромислом з труби — чекай потепління
- Ранковий туман 13 квітня стелиться хмарами — буде дощ. Якщо ж туман падає на землю — жди сухої погоди
- Затих вітер — ще будуть заморозки
- Дощ уранці — літо теж мокрим буде.