Гороскоп на 13 квітня

Овен
Сьогодні Овнам варто організувати перерву в активній діяльності, або трохи знизити свою особисту планку досягнень. Не варто планувати заходи, пов’язані з високими навантаженнями і рухливістю. Виняток можна зробити для справ, що передбачають усамітнення, приватність або підвищену емоційність. Вдалі секретні фінансові операції. Доставлять задоволення творчі заняття, що вимагають інтенсивної гри уяви. Хороший день для любовної зустрічі, якщо вона протікає в інтимній обстановці.
Телець
У Тельців сьогодні немає приводу для поспіху, тривоги і неприємних переживань. Бажано не лінуватися і витягти з вдалого збігу обставин все можливе. Картина майбутнього, цілком оптимістична. Перспективи будуть ще краще, якщо ви не сподіваєтеся тільки на свої особисті дані і підтримуєте контакт з іншими людьми, перш за все, емоційний і духовний. Це хороший день для об’єднання з впливовими друзями, пошуків покровителя, зміцнення симпатій і подружньої прив’язаності.
Близнюки
Близнюкам сьогодні не варто йти до мети напролом. Домогтися бажаного простіше, якщо ви дієте м’яко, наприклад, йдете на благородні поступки і надаєте потрібним людям послуги делікатної властивості. Важливіше товариськості, ділових і пробивних якостей буде вміння підтримувати емоційну гармонію. Відповідний момент для використання протекції. Шанси просунутися вище в кар’єрі, пов’язаної з медициною, хімією та іншими природними науками, якими-небудь розслідуваннями, благодійністю, мистецтвом.
Рак
Цю добу Раки проведуть на душевному підйомі. Головною рушійною силою може стати ірраціональний мотив, наприклад, любов, надія чи віра. Можна покластися на удачу або на внутрішнє чуття. Це сприятливий день для спілкування з учителем, кумиром, з близькими по духу людьми, далекими однодумцями. Відповідний момент для реклами, примирення, виправдання, розширення можливостей для взаємодії з представниками інших культур. В особистих стосунках зіграє роль резонанс душ, гармонія переконань.
Лев
Для Лева сьогодні зберігають важливість душевний спокій і захист тилів. Найбільш ризиковані справи підуть як по маслу, якщо ви перебуваєте в рівному настрої і захищені від форс-мажорних обставин. День гарний для емоційного зближення, однак не всі умови будуть для цієї мети однаково гармонійними. Справжні почуття розкриються в атмосфері інтимності, довіри, стабільності, практичного та психологічного комфорту. Не варто йти на провокації або двозначні авантюри з неясним результатом.
Діва
Дівам не варто розраховувати тільки на себе, сьогодні благополуччя багато в чому залежить від середовища або партнера. Необхідно відчувати атмосферу і вловлювати чужий настрій. У спілкуванні з окремими людьми або аудиторією загалом бажано проявити делікатність, повагу до інших звичок і переконань. При довірі і злагоді з оточенням, можна використовувати цей день для стабілізації справ, зростання популярності, зміцнення союзу, а якщо в даний момент ваші позиції слабкі, то для отримання захисту та підтримки.
Терези
Сьогодні Терези у владі обставин, але знайдуть в цьому перевагу. Не варто нарікати, якщо доводиться займатися брудною, нецікавою, нелюбимою роботою: саме вона допоможе вам вирішити поточні проблеми, включаючи матеріальні. День гарний для медичних заходів, придбання ліків та побутової хімії, прибирання, дозволяє примножити ресурси або витратити їх на щось корисне. Важливо мати помічників, які заслуговують довіри і володіють здатністю до емпатії. Доброчинний контакт з домашньою твариною.
Скорпіон
Скорпіонам краще використовувати цей день для любові, відпочинку, творчості, присвятити його спогляданню, емоційного або духовного життя. Чутливість, пасивність, мрійливість, властиві цього дня, доречні у вільних заняттях, але можуть нашкодити в інших ситуаціях, наприклад, знизити вашу ділову хватку. Багато Скорпіонів отримають шанс проявити свої дрімаючі природні здібності, наприклад, цілительські. Для батьків важливий емоційний контакт з дітьми, від якого залежатиме авторитет.
Стрілець
В цей день Стрільці схильні повністю зануритися в домашні справи або в свою багате духовне життя. Незважаючи на природну пристрасть до зміни місць, багато представників знаку сьогодні виявляться не авантюристами, а домосідами, особливо, якщо їх влаштовує емоційна атмосфера яка сталася навколо. Вашою поведінкою будуть керувати глибинні потреби і витіснені емоції, про силу яких ви навіть не підозрюєте. Можуть бути вдало вирішені питання, пов’язані з будинком, житлом, готелем.
Козеріг
Козерогам зірки радять враховувати загальний емоційний фон цієї доби. День гарний для взаємодії, заснованого на розумінні, спільних спогадах, схожості світоглядів. Вас без слів зрозуміють ваші давні однодумці. Навіть малознайомі люди поставляться до вас тепло, і вам варто відплатити їм тим же. Крім того, цей день везіння: вам прийде на допомогу щасливий випадок, або ви організуєте його собі самі. Можлива віддача від колишних добрих справ. Підтримувати душевну гармонію сьогодні допомагає музика.
Водолій
Водоліїв день може порадувати гарними покупками і продажами, компенсацією збитку або іншим приємним подарунком. Можливі доходи від накопичень, добре освоєної професії або вигідної посади. Є шанс отримати матеріальну допомогу від покровителя або родича, вдало розпорядитися вкладеннями. Ймовірно отримання авансу. У той же час, винагорода або підкріплення сьогодні не обов’язково має бути матеріальною. Вашим «капіталом» може стати одержувана від людей подяка.
Риби
Для Риб цей день удачі і заступництва, яке буде проявлятися буквально у всьому. Крім дрібниць, які сьогодні будуть часто радувати, зірки роблять вам і інший подарунок, який має стратегічну важливість. Життя дарує можливість ненадовго повернути час назад, щоб продовжити гармонійний період, щось доробити, виправити або надолужити. Щоб зрозуміти, в якому напрямку це можливо, вам варто прислухатися до своєї інтуїції і бути уважнішими до подаваних долею містичних знаках.